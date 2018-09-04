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Дальнее зарубежье 04.09.2018 16:15

Испания передумала продавать бомбы Саудовской Аравии, опасаясь их использования в Йемене - СМИ

Правительство Испании приняло решение расторгнуть сделку с Саудовской Аравией о продаже Эр-Рияду 400 бомб с лазерной системой наведения, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Причиной отказа от поставок этой партии вооружений стали опасения, что Саудовская Аравия может применять их против повстанцев-хуситов в Йемене.

АП отмечает, что это соглашение было заключено предыдущим правительством Испании, а нынешнее планирует вернуть Саудовской Аравии $10,6 млн, которые Эр-Рияд уже выплатил за бомбы.

Агентство уточняет, что представитель Минобороны Испании, пожелавший остаться неназванным, подтвердил эту информацию.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

По последним данным ООН, с марта 2015 года, когда арабская коалиция вмешалась в конфликт в Йемене, в этой стране погибли не менее 6,6 тыс. мирных жителей, а еще 10 563 получили ранения.

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Тэги: ИСПАНИЯ, САУДАРАВИЯ, СДЕЛКА, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]