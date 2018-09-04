Встреча Лукашенко и Путина с участием правительств позволит устранить разногласия в отношениях двух стран - глава МИД Белоруссии

В ходе ожидающейся встречи президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будут решаться текущие проблемы в отношениях двух стран, считает глава белорусского МИД Владимир Макей.
"С учетом того, что оба государства стремятся конструктивно подходить к имеющимся разногласиям и проблемам, я убежден, что нам удастся решить те некоторые разногласия, которые существуют на данный момент", - сказал В.Макей после доклада президенту страны во вторник. Главу МИД цитирует госагентство БелТА.
"Как вы знаете, на ближайшее время запланированы контакты глав государств с участием представителей правительств Беларуси и России. Думаю, что надо подождать итогов этих встреч", - отметил В.Макей.
Как сообщалось, пресс-служба белорусского президента анонсировала встречу двух президентов с участием премьер-министров и вице-премьеров. Планируется, что встреча состоится 21 сентября на территории РФ. А.Лукашенко сообщил об очередной встрече с В.Путиным в расширенном составе после двусторонних переговоров в Сочи 18 августа.
Ключевыми проблемами в двусторонних отношениях в настоящее время являются текущие и перспективные условия поставки энергоносителей в Белоруссию и устранение торговых барьеров с российской стороны в отношении белорусской продукции.
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