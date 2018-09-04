Один из подозреваемых в убийстве в Хемнице въехал в ФРГ по фальшивым документам

Подозреваемый в убийстве мужчины в Хемнице предполагаемый гражданин Ирака Юсиф А. въехал в Германию по фальшивым документам, говорится в сообщении МВД ФРГ.

Министерство запросило данные у Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). По данным ведомства, Юсиф А. подал заявку на получение статуса беженца в Германии в ноябре 2015 года. Уже тогда было известно, что мужчина сдавал отпечатки пальцев по системе Eurodac (ИФ - европейская база отпечатков пальцев) в Болгарии. Согласно Дублинскому соглашению Германия была вправе направить мужчину обратно в Болгарию, но этого не было сделано, поскольку на момент проверки документов три месяца срока, в течение которых беженца можно направить обратно, уже истекли.

"В рамках проверки 7 ноября 2017 года в ведомство BAMF был представлен паспорт, свидетельство о гражданстве и иракское удостоверение личности. Техническая проверка документов показала, что все документы подделаны. BAMF, находится в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами с тем, чтобы установить личность подозреваемого. Заявка на получение статуса беженца отклонена, это решение пока не вступило в силу", - сказано в сообщении МВД.

Второй подозреваемый в убийстве - Алаа С. подал заявку на получение статуса беженца в мае 2015 года, в сентябре 2015 года ему был предоставлен этот статус.

"Данные о его личности основаны на его личных показаниях", - сообщает министерство.

В настоящее время оба мужчины находятся в камерах предварительного заключения по делу об убийстве 26 августа 35-летнего столяра Даниэля Хиллига.

После убийства через правые каналы информации в интернете было распространено сообщение о том, что подозреваемые - мигранты. По городу прокатилась волна акций протеста, в которой принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые группировки. Кроме этого в городе проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

На фоне событий в Хемнице правая партия "Альтернатива для Германии" смогла, пусть и временно, нарастить поддержку, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Insa по заказу таблоида "Бильд" с 31 августа по 3 сентября. Было опрошено 2 тысячи 69 граждан, опрос был посвящен их политическим предпочтениям.

Согласно опросу, политическая сила канцлера Ангелы Меркель по-прежнему на первом месте - за правящий партийный блок ХДС/ХСС готовы голосовать 28,5% респондентов. Однако традиционный расклад, согласно которому социал-демократическая партия СДПГ находится по уровню предпочтения на втором месте, после событий в Хемнице изменился - на второе после ХДС/ХСС место вышла правая партия "Альтернатива для Германии" с 17%голосов, за СДПГ высказались лишь 16% респондентов.