Международную террористическую сеть можно ликвидировать только общими усилиями - МИД Ирана

Несмотря на активную борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке и, в частности, в Иране, система террора продолжает работать, побороть ее можно лишь объединив усилия международного сообщества, считает замглавы МИД Ирана по вопросам права и международных дел Голямхоссейн Дехгани.
"Несмотря на сокрушительный разгром ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других экстремистских группировок, их система террора по-прежнему работает. Благодаря обширным сетям в различных регионах они все еще сохраняют региональную и глобальную хватку, поэтому нам необходимо сомкнуть наши ряды, объединить усилия, продолжить борьбу с террористами, покончить с распространением идеологии ненависти, пресечь финансовые потоки", - заявил он, выступая во вторник в Москве на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".
По его словам, "не менее важно убедиться, что государственные и частные органы в некоторых странах, которые способствовали распространению терроризма и экстремизма, должны прекратить это делать".
Г.Дехгани подчеркнул, что в последние годы терроризм занял доминирующую позицию в некоторых частях региона. "Идеология ненависти и изоляции преобразовалась во властное средство подстрекательства к совершению жестоких актов терроризма, подпитываемых передачей огромных сумм денег и оружия, которое попадает в руки террористических групп усилиями их потворщиков в регионе и за его пределами", - сказал он.
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