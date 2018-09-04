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Дальнее зарубежье 04.09.2018 17:04

Международную террористическую сеть можно ликвидировать только общими усилиями - МИД Ирана

Несмотря на активную борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке и, в частности, в Иране, система террора продолжает работать, побороть ее можно лишь объединив усилия международного сообщества, считает замглавы МИД Ирана по вопросам права и международных дел Голямхоссейн Дехгани.

"Несмотря на сокрушительный разгром ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и других экстремистских группировок, их система террора по-прежнему работает. Благодаря обширным сетям в различных регионах они все еще сохраняют региональную и глобальную хватку, поэтому нам необходимо сомкнуть наши ряды, объединить усилия, продолжить борьбу с террористами, покончить с распространением идеологии ненависти, пресечь финансовые потоки", - заявил он, выступая во вторник в Москве на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По его словам, "не менее важно убедиться, что государственные и частные органы в некоторых странах, которые способствовали распространению терроризма и экстремизма, должны прекратить это делать".

Г.Дехгани подчеркнул, что в последние годы терроризм занял доминирующую позицию в некоторых частях региона. "Идеология ненависти и изоляции преобразовалась во властное средство подстрекательства к совершению жестоких актов терроризма, подпитываемых передачей огромных сумм денег и оружия, которое попадает в руки террористических групп усилиями их потворщиков в регионе и за его пределами", - сказал он.

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Тэги: ИРАН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]