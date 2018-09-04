Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт вина в Россию в 1,6 раза

Азербайджан по итогам I-го полугодия 2018 года экспортировал вина и виноградного сусла на $3 млн 993,67 тыс. сообщили агентству "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В I-ом полугодии Азербайджан экспортировал 318,18 тыс. декалитров вина и виноградного сусла на сумму $3 млн 993,67 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился в 2,5 раза, в стоимостном - в 1,8 раза", - отметили в правительстве.

Основным импортером вин в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-июне 2018 года в Россию экспортировано 141,58 тыс. декалитров вин на сумму $2 млн 996,52 тыс. и 160,91 тыс. декалитров винного сусла на сумму $544,01 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт вин в Россию в количественном выражении увеличился в 1,6 раза, в стоимостном – в 1,85 раз. Экспорт виноградного сусла в количественном выражении увеличился в 7 раз, в стоимостном - в 6,1 раза.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.

При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.

В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков