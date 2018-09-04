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Внешняя политика 04.09.2018 15:47

Озтурк – новый генконсул Турции в Гяндже

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял во вторник нового генерального консула Турции в г.Гянджа Зеки Озтурка, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«З.Озтурк представил П.Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом в Гянджу»,- говорится в сообщении.

П.Мирзазаде пожелал своему собеседнику успехов в будущей деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЯНДЖА, ТУРЦИЯ, ГЕНКОНСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]