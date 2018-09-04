Озтурк – новый генконсул Турции в Гяндже

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял во вторник нового генерального консула Турции в г.Гянджа Зеки Озтурка, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«З.Озтурк представил П.Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом в Гянджу»,- говорится в сообщении.

П.Мирзазаде пожелал своему собеседнику успехов в будущей деятельности.

Ф.Исазаде