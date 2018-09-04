Миссию ОБСЕ в Молдавии впервые возглавит не американец - СМИ

Миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Молдавии в ближайшее время возглавит немецкий дипломат Клаус Нойкирх, сообщили во вторник молдавские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, К.Нойкирх хорошо знаком с проблемой приднестровского урегулирования. На протяжении около 10 лет он уже работал в составе Миссии ОБСЕ в Молдавии, был пресс-секретарем Миссии и заместителем ее главы. В 2011 году он уехал из Кишинева. Работал заместителем директора Центра предотвращения конфликтов при ОБСЕ, а после начала конфликта в Донбассе координировал работу миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине. C января 2017 года он возглавлял представительство Совета Европы в Албании.

Согласно сообщениям, в ближайшие дни К.Нойкирх приедет в Кишинев. Он останется в Молдавии некоторое время до официального назначения, а 9-10 сентября будет сопровождать спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, который приедет с визитом в республику. 10 сентября Ф.Фраттини вручит в Тирасполе первые нейтральные номера международного образца приднестровским владельцам автомобилей.

Пункты регистрации автомобилей открылись 1 сентября, но пока работают в тестовом режиме.

Прежний глава Миссии ОБСЕ в Молдове американский дипломат Майкл Скэнлан, занимавший этот пост с июля 2014 года, завершил свою работу в августе.

Миссия ОБСЕ начала работать в Молдавии после прекращения вооруженного конфликта в Приднестровье в 1992 году. Сначала главы Миссии менялись каждые полгода. Этот порядок был нарушен в конце 1990-х годов, когда американский дипломат Уильям Хилл дважды возглавлял миссию по 4-5 лет.

Все главы Миссии ОБСЕ в Молдавии были американцами. К.Нойкирх станет первым немецким дипломатом на этом посту.