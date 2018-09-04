Азербайджанские производители стройматериалов на выставке в Казахстане впервые представлены единым стендом

Около 15 азербайджанских компаний, занимающихся производством строительных материалов, представили свою продукцию на выставке «Kazbuild 2018» в Алматы, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Специализированная строительная выставка «Kazbuild 2018» начала свою работу 4 сентября. Азербайджан на выставке представлен единым стендом «Made in Azerbaijan», где 14 азербайджанских компаний выставили свою продукцию», - сообщили в министерстве.

В министерстве также отметили, что «Kazbuild 2018» является первой международной строительной выставкой, где Азербайджан представлен единым стендом «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков