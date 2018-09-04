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Бизнес и законодательство 04.09.2018 16:06

Азербайджанские производители стройматериалов на выставке в Казахстане впервые представлены единым стендом

Около 15 азербайджанских компаний, занимающихся производством строительных материалов, представили свою продукцию на выставке «Kazbuild 2018» в Алматы, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Специализированная строительная выставка «Kazbuild 2018» начала свою работу 4 сентября. Азербайджан на выставке представлен единым стендом «Made in Azerbaijan», где 14 азербайджанских компаний выставили свою продукцию», - сообщили в министерстве.

В министерстве также отметили, что «Kazbuild 2018» является первой международной строительной выставкой, где Азербайджан представлен единым стендом «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫСТАВКА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]