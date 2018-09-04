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ТЭК 04.09.2018 16:11

Иран намерен продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США - Рухани

Власти Ирана планируют продолжить добычу и экспорт неочищенной нефти, несмотря на восстановление ограничительных мер со стороны США, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы продолжим любыми средствами как добывать нефть, так и экспортировать ее", - сказал Х.Рухани в эфире национального телевидения.

"Нефть - это главное в нашей борьбе и сопротивлении (санкциям США - ИФ)", - подчеркнул он.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получать доход от экспорта нефти. Помимо этого, власти США не исключали возможность введения вторичных санкций в отношении третьих стран за торговлю с Ираном после полного восстановления американских санкций в отношении Тегерана.

"Наша цель - свести торговлю иранской нефтью с любыми странами до нуля к 14 ноября", - заявил официальный представитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Тэги: ИРАН, США, НЕФТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]