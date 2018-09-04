Иран намерен продолжать экспорт нефти, несмотря на санкции США - Рухани

Власти Ирана планируют продолжить добычу и экспорт неочищенной нефти, несмотря на восстановление ограничительных мер со стороны США, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.
"Мы продолжим любыми средствами как добывать нефть, так и экспортировать ее", - сказал Х.Рухани в эфире национального телевидения.
"Нефть - это главное в нашей борьбе и сопротивлении (санкциям США - ИФ)", - подчеркнул он.
Ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получать доход от экспорта нефти. Помимо этого, власти США не исключали возможность введения вторичных санкций в отношении третьих стран за торговлю с Ираном после полного восстановления американских санкций в отношении Тегерана.
"Наша цель - свести торговлю иранской нефтью с любыми странами до нуля к 14 ноября", - заявил официальный представитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
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