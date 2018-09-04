США внесли свою «копейку» в подписание Конвенции по статусу Каспия – политолог

США внесли определенную лепту в подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, считает российский политолог Сергей Марков.

«Почему это стало возможным? Мне представляется невидимая рука США, поскольку они (Соединенные Штаты – ИФ), очевидно, угрожают Ирану»,- сказал С.Марков на пресс-конференции в Баку.

По его словам, если бы не возникла угроза американских бомбардировок, возможно, Иран еще десятилетия вел бы переговоры (по статусу Каспия - ИФ). "Но теперь они решили закрыть все тылы перед возможным конфликтом с американцами, и быстро согласились, завершив, таким образом, долгие переговоры по Каспию", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что в результате подписания конвенции сформирован прочный правовой фундамент для различного рода экономических проектов по развитию в Каспийском регионе.

«Это означает десятки миллиардов прибыли. Пока не было прочного правового фундамента в виде Каспийской конвенции, в виде четкого разделения дна и воды, в этих условиях юристы крупных международных банков были вынуждены отмечать некоторую правовую неопределенность»,- отметил С.Марков.

По его мнению, в связи с правовой определенностью устраняются и риски, а также расширяются возможности финансирование проектов.

12 августа 2018 года саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Ф.Исазаде