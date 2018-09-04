У посольства США в Каире обезврежено взрывное устройство, подозреваемый задержан - СМИ

Стражи порядка задержали возле посольства США в Каире мужчину, который, вероятно, пытался привести в действие взрывное устройство, сообщает во вторник телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные СМИ.

По информации телеканала, мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, доставлен в полицейский участок.

По поступающим с места события данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Между тем, в настоящий момент поступают сообщения об обнаружении второго взрывного устройства возле здания американского посольства. Эти данные пока не подтверждены.

"Гражданам США пока не следует приходить к зданию посольства", - отмечается в заявлении, распространенном на его официальной странице в Facebook.

В связи с инцидентом введены повышенные меры безопасности: на месте происшествия находятся стражи порядка, а также временно перекрыто движение в этом районе.