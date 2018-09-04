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Дальнее зарубежье 04.09.2018 16:26

У посольства США в Каире обезврежено взрывное устройство, подозреваемый задержан - СМИ

Стражи порядка задержали возле посольства США в Каире мужчину, который, вероятно, пытался привести в действие взрывное устройство, сообщает во вторник телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на местные СМИ.

По информации телеканала, мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, доставлен в полицейский участок.

По поступающим с места события данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Между тем, в настоящий момент поступают сообщения об обнаружении второго взрывного устройства возле здания американского посольства. Эти данные пока не подтверждены.

"Гражданам США пока не следует приходить к зданию посольства", - отмечается в заявлении, распространенном на его официальной странице в Facebook.

В связи с инцидентом введены повышенные меры безопасности: на месте происшествия находятся стражи порядка, а также временно перекрыто движение в этом районе.

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Тэги: ЕГИПЕТ, США, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]