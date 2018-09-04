Президент Азербайджана уволил главу Азерэнержи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Этибара Пирвердиева с должности президента ОАО "Азерэнержи".

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением, главой Азерэнержи назначен Баба Рзаев, который ранее возглавлял ОАО "Азеришыг".

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Э.Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% - до 70-75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны И.Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной блэкаута энергосистемы. "Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала", - сказал И.Алиев, прервав выступление Э.Пирвердиева.

А.Азизов