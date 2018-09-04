В Республиканской партии критически отнеслись к реакции Пашиняна на слова Лаврова

Реакция премьер-министра Армении Никола Пашиняна на слова главы МИД России Сергея Лаврова о расследовании событий 2008 года может дорого обойтись двусторонним отношениям, заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов.
"Мы неоднократно обращали внимание правительства и премьера Пашиняна на существующую в армяно-российских отношениях напряженность, но они продолжают остроумничать. Мы видим, что сатирические остроумия Пашиняна плохо сказываются на армяно-российских отношениях", - сказал Э.Шармазанов "Интерфаксу".
Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал комментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о внутриполитической ситуации в Армении.
"Да, сегодня, действительно было жарко", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник в ответ на просьбу прокомментировать слова С.Лаврова о том, что "ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить".
"Это не КВН, это серьезные армяно-российские отношения, и, не думаю, что стране-союзнику следует отвечать в юморном тоне. Юмор Н.Пашиняна может дорого обойтись армяно-российским отношениям", - отметил Э.Шармазанов.
В минувший понедельник глава МИД РФ заявил, что в Москве считают внутренним делом Армении проходящие расследования в отношении бывших армянских руководителей, но неспокойная ситуация в стране вызывает тревогу.
"Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены", - сказал С.Лавров накануне, выступая в МГИМО.
Очередная, третья по счету встреча президента РФ Владимира Путина и главы правительства Армении Н.Пашиняна, как ожидается, состоится 8 сентября в Москве, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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