Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-августе увеличились на 3,2%, в августе сократились на 0,8%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 503,5 млн на 31 августа 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-августе 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,2%.

При этом в августе валютные резервы ЦБА сократились на 0,8% или на $43,4 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Азизов