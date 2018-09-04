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Макроэкономика 04.09.2018 16:39

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-августе увеличились на 3,2%, в августе сократились на 0,8%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 503,5 млн на 31 августа 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-августе 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 3,2%.

При этом в августе валютные резервы ЦБА сократились на 0,8% или на $43,4 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]