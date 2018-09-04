В Калькутте рухнул мост, есть погибшие

По меньшей мере, пять человек погибли в результате обрушения моста в индийском городе Калькутте (штат Западная Бенгалия), передает во вторник телеканал "Индиа ТВ".

По его данным, на месте работают спасатели и медики, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Кроме того на месте обрушения моста работают пожарные расчеты.

Отмечается, что близлежащий госпиталь направил своих сотрудников для оказания помощи в спасательной операции.

Сообщается, под завалами моста оказались один микроавтобус и несколько автомобилей.