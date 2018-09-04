Глава МИД Армении назвал статус Карабаха и безопасность приоритетом в переговорах по урегулированию карабахского конфликта

Процесс карабахского урегулирования обсудили на встрече в Ереване глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает пресс-служба МИД Армении.
Стороны заявили о важности исключительно мирного решения конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отмечается в сообщении.
"З.Мнацаканян отметил, что приоритетом в переговорах для армянской стороны являются статус Нагорного Карабаха и безопасность, а для продвижения переговорного процесса необходимо формирование способствующей миру атмосферы. Глава МИД назвал приоритетом выполнение достигнутых ранее договоренностей, прекращение нарушения режима перемирия и военной риторики", - отмечает МИД.
Согласно сообщению, З.Мнацаканян и Т.Гремингер обсудили также внутриполитическую ситуацию в Армении.
З.Мнацаканян отметил, что приоритетом программы нового правительства является продолжение реформ, направленных на обеспечение верховенства закона, правосудия, равных возможностей в экономической и социальной сферах, борьбы с коррупцией.
Глава МИД Армении также заявил о важности активного и эффективного сотрудничества в рамках внеочередных парламентских выборов.
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