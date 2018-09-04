Грузия и Япония хотят упростить визовый режим и торговать без таможенных пошлин

В будущем Япония может пополнить число стран, с которыми у Грузии действует упрощенный визовый режим, а также режим свободной торговли.

О возможности начала консультаций по этим вопросам между Токио и Тбилиси заявили во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Грузии Давид Залкалиани и его японский коллега Таро Коно.

"На встрече с министром Залкалиани мы обсудили, как Япония и Грузия могут сотрудничать более тесно для углубления наших двухсторонних отношений", - сказал японский министр.

По его словам, Япония планирует сотрудничать с Грузией, содействуя контактам между молодыми дипломатами, адвокатами и другими экспертами, которые являются ключевыми игроками в строительстве государства. "Япония также решила облегчить визовые требования для граждан Грузии", - заявил глава японского МИД.

Он отметил, что Япония намерена упростить визовые процедуры для граждан Грузии с тем, чтобы развивать связи между народами двух государств, а также грузино-японское сотрудничество в сфере туризма.

Глава грузинского МИД заявил, что на переговорах обсуждались возможности начала консультаций о режиме свободной торговли.

"Усовершенствование соответствующей договорной базы создаст дополнительную мотивацию частному сектору Японии расширить свою деятельность в Грузии, в двухсторонне благоприятной среде как для нас, так и для Японии", - сказал Д. Залкалиани.

"С министром Коно мы обсудили и ход официальных переговоров о двухстороннем инвестиционном соглашении между Грузией и Японией, основные принципы которого уже согласованы на политическом уровне. Мы надеемся, что данный процесс завершится к концу текущего года", - добавил глава внешнеполитического ведомства Грузии.

Глава МИД Японии во вторник прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, в рамках которого встретился также с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, запланирована встреча с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе.