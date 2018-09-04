Карни выразил готовность остаться во главе Банка Англии, чтобы помочь с Brexit

Управляющий Банка Англии Марк Карни в ходе слушаний в британском парламенте во вторник подтвердил факт переговоров с министром финансов о продлении срока его полномочий и выразил готовность продолжить руководство центробанком, чтобы помочь Великобритании в процессе выхода из Европейского союза (ЕС).

"Несмотря на то, что я уже согласился продлить время пребывания в должности, чтобы смягчить Brexit, я готов дополнительно сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить спокойный Brexit и эффективный переход в Банке Англии", - цитирует его выступление в парламенте The Guardian.

М.Карни добавил, что не может делать объявления за правительство, но осознавая важность момента, делает все возможное, чтобы оказать поддержку процессу Brexit.

Срок полномочий М.Карни истекает в конце июня 2019 года. Традиционно управляющих британским ЦБ назначают на восемь лет, однако М.Карни собирался проработать всего пять лет и уйти в отставку в июне 2018 года. В 2016 году канадец пообещал остаться еще на год из-за Brexit. Летом текущего года он несколько раз отрицательно отвечал на вопросы о том, возможно ли еще одно такое продление.

Последние недели вопрос о преемственности руководства Банком Англии активно обсуждался на рынках. Британские издания со ссылкой на близкие к правительству источники сообщали, что Минфин просил М.Карни остаться. Однако само министерство и позднее канцелярия премьер-министра опровергали эти сообщения.

"Мы обсуждали этот вопрос с министром финансов, и я ожидаю, что объявление будет сделано в надлежащие сроки. Я уведомил о своей готовности сделать все возможное для содействия процессу, и я оставляю правительству решение, которое должно принимать правительство", - сказал глава Банка Англии парламентариям.

Во вторник представитель министерства финансов заявил журналистам, что объявление о будущем М.Карни будет сделано "в должное время".

Традиционно британский Минфин публикует объявление о будущей вакансии примерно за год, в течение июля, хотя перед назначением М.Карни (в 2012 году) оно появилось лишь в сентябре. На этот раз в июле объявления не было, поэтому трейдеры и аналитики начали обсуждать обсуждение возможность того, что он останется еще на какое-то время.

Канадец М.Карни возглавил Банк Англии в июле 2013 года. Он является 120-м управляющим британского центробанка и первым иностранцем на этом посту. 53-летний экономист ранее работал в Goldman Sachs, в канадском министерстве финансов и Банке Канады. С 2011 года является председателем международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB).