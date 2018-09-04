Неготовность Азерэнержи к аварии и недостатки в деятельности стали одной из причин июльского блэкаута в Азербайджане - Госкомиссия

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, сообщают официальные СМИ.

«В заключении комиссии отмечается, что одной из основных причин аварии стала неготовность «Азерэнержи» на должном уровне к аварии, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности данной организации, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся, а также ряд других допущенных недостатков, которые привели к аварии энергосистемы страны», - отмечается в заключении.

Всестороннее и обширное заключение Госкомиссии, отражающее существующие проблемы и случаи, которые привели к аварии, было представлено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глава государства ознакомившись с заключением комиссии, освободил председателя ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева от занимаемой должности за недостатки, допущенные в работе», - подчеркивает комиссия.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Э.Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% - до 70-75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны И.Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной блэкаута энергосистемы. "Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала", - сказал И.Алиев, прервав выступление Э.Пирвердиева.

Н.Аббасова