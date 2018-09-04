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Внешняя политика 04.09.2018 17:27

Азербайджан на начальном этапе может стать наблюдателем в ОДКБ – российский политолог

Российский политолог Сергей Марков считает, что санкции США против Ирана, России и Турции косвенно могут затронуть и Азербайджан.

«Россия – основной торговый партнер Азербайджана. США также ввели санкции против Турции и Ирана – соседей и партнеров Азербайджана. Поэтому эти санкции будут косвенно влиять на Азербайджан»,- сказал политолог на пресс-конференции во вторник.

По словам С.Маркова, данный вопрос обсуждали президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе встречи в Сочи 1 сентября. «Данная проблема стала одной из тем встречи президентов Азербайджана и РФ. Поэтому было важно обсудить и далее выработать стратегию с целью минимизации и противодействия этим санкциям»,- отметил он.

По мнению политолога, каких-либо серьезных проблем и угроз в российско-азербайджанских отношениях нет. «Отношения между нашими странами развиваются на многих уровнях – президентов, бизнеса, общества. Диаспоры чувствуют себя великолепно в обеих странах», - сказал С.Марков.

Политолог коснулся и возможного членства Азербайджана в ОДКБ. По его словам, этот вопрос в последнее время стал актуальным, и в Москве ожидают, что Азербайджан для начала станет наблюдателем в организации. «В России ждут, что Азербайджан вначале станет наблюдателем, а потом и партнером организации», - отметил он.

По его словам, президенты В.Путин и И.Алиев также «сверили часы» по вопросам региональной безопасности, в частности, возможным ударам США по Ирану и Сирии. «Если будет удар, дестабилизация ситуации в Иране, смена режима, то возникнут серьезные проблемы в регионе. Поэтому президентам было важно сверить часы», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: СОСЕДИ, САНКЦИИ, ВЛИЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]