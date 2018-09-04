Следственные органы возбудили дело о мошенничестве против руководителя филиала ФКУ Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Дагестана во вторник.
"Прокурорская проверка показала, что руководитель филиала ФКУ УПРДОР "Каспий" в Дагестане М.Омаров ввел в заблуждение генерального директора одной из коммерческих организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд рублей", - отметил сотрудник пресс-службы.
По его словам, контракт был заключен с головной организацией ФКУ УПРДОР "Каспий" (г.Астрахань). По данным надзорного ведомства, М.Омаров планировал присвоить деньги бизнесмена в сумме 680 млн рублей в виде "откатов".
Установлено, что в декабре 2017 и феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей.
"В последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - добавил собеседник агентства.
По материалам проверки прокуратуры следственные органы республики возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
М.Омаров задержан, информирует прокуратура Дагестана.
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