Следственные органы возбудили дело о мошенничестве против руководителя филиала ФКУ Управления автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Дагестана во вторник.

"Прокурорская проверка показала, что руководитель филиала ФКУ УПРДОР "Каспий" в Дагестане М.Омаров ввел в заблуждение генерального директора одной из коммерческих организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд рублей", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, контракт был заключен с головной организацией ФКУ УПРДОР "Каспий" (г.Астрахань). По данным надзорного ведомства, М.Омаров планировал присвоить деньги бизнесмена в сумме 680 млн рублей в виде "откатов".

Установлено, что в декабре 2017 и феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей.

"В последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - добавил собеседник агентства.

По материалам проверки прокуратуры следственные органы республики возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

М.Омаров задержан, информирует прокуратура Дагестана.