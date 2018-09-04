Шесть человек погибли, почти 200 пострадали в результате мощного тайфуна в Японии

Не менее шести человек стали жертвами тайфуна "Дзеби", обрушившегося на запад Японии, сообщил телеканал NHK.
Еще около 160 человек получили травмы в результате удара стихии.
Максимальная скорость порывов ветра достигает 180 км/ч, ураган движется с западной части страны в сторону Японского моря. Согласно данным местной метеорологической службы, "Дзеби" стал самым мощным тайфуном, который обрушивался на Японию с 1993 года.
Из-за стихии возникли перебои в работе транспортной системы страны. В частности, оказался закрыт международный аэропорт Касай в префектуре Осака, отменены более 700 авиарейсов.
В префектуре Осака без электричества остались более 1,6 млн жилых домов, затоплены автомобильные дороги.
Местные власти рекомендовали провести эвакуацию ряда районов центральной и западной Японии. Они опасаются, что проливные дожди могут привести к сходу оползней и наводнениям.
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