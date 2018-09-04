Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 29° 7 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.09.2018 17:41

Шесть человек погибли, почти 200 пострадали в результате мощного тайфуна в Японии

Не менее шести человек стали жертвами тайфуна "Дзеби", обрушившегося на запад Японии, сообщил телеканал NHK.

Еще около 160 человек получили травмы в результате удара стихии.

Максимальная скорость порывов ветра достигает 180 км/ч, ураган движется с западной части страны в сторону Японского моря. Согласно данным местной метеорологической службы, "Дзеби" стал самым мощным тайфуном, который обрушивался на Японию с 1993 года.

Из-за стихии возникли перебои в работе транспортной системы страны. В частности, оказался закрыт международный аэропорт Касай в префектуре Осака, отменены более 700 авиарейсов.

В префектуре Осака без электричества остались более 1,6 млн жилых домов, затоплены автомобильные дороги.

Местные власти рекомендовали провести эвакуацию ряда районов центральной и западной Японии. Они опасаются, что проливные дожди могут привести к сходу оползней и наводнениям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Более 300 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Симарон" All Nippon Airways отменила более 40 рейсов в Японии из-за тайфуна Не менее четырех человек стали жертвами тайфуна "Лан" в Японии На Окинавские острова на юге Японии обрушился сильный тайфун Японские власти рекомендовали эвакуироваться более 100 тыс. человек из-за тайфуна "Нору" Тайфун "Нору" унес жизни двух человек в Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]