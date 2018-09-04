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СНГ 04.09.2018 19:02

Суд в Киеве продлил арест Савченко до конца октября

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Во взятии Н.Савченко на поруки суд отказал.

Как сообщалось, в настоящее время Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана".

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранительные органы завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Н.Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Адвокат В.Рубана Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа он уведомил следствие.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на одном из пунктов пропуска в Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с неконтролируемых Киевом территорий на Украину.

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Тэги: УКРАИНА, САВЧЕНКО, АРЕСТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]