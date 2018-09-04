МИД РФ: Москва и Берлин отмечают важность сохранения СВПД

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков обсудил с политическим директором, директором Второго политического департамента МИД ФРГ Антье Леендертсе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Предметно рассмотрена ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения СВПД в силе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи двух дипломатов.

"Рассмотрены некоторые другие вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, представляющие взаимный интерес", - отметили в МИД РФ.