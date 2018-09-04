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СНГ 04.09.2018 19:15

МИД РФ: Москва и Берлин отмечают важность сохранения СВПД

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков обсудил с политическим директором, директором Второго политического департамента МИД ФРГ Антье Леендертсе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Предметно рассмотрена ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения СВПД в силе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи двух дипломатов.

"Рассмотрены некоторые другие вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, представляющие взаимный интерес", - отметили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]