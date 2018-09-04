Демократы опережают республиканцев по популярности перед промежуточными выборами в Конгресс США - опрос

Кандидаты от Демократической партии США лидируют в опросах о политических предпочтениях американцев на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает газета "Ю-Эс-Эй тудей" со ссылкой собственный опрос, проведенный совместно с Университетом Саффолк.
Опрос показал, что около половины респондентов в настоящее время готовы проголосовать за кандидата от демократов, а 39% - за республиканцев. Кроме того, примерно 10% потенциальных избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать.
Такой расклад, отмечает газета, позволит демократам получить контроль над Палатой представителей и даст им возможность инициировать расследования в Конгрессе и даже рассматривать возможность объявления импичмента президенту.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составил 40%, в то время как 56% опрошенных высказали неодобрение президенту. Среди них 19% заявили, что они "решительно одобряют" деятельность президента, а 44% сказали, что они ее "решительно не одобряют".
Опрос проводился 23-28 августа среди 1 тыс. американцев.
В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.
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