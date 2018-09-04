Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 29° 7 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.09.2018 19:35

Демократы опережают республиканцев по популярности перед промежуточными выборами в Конгресс США - опрос

Кандидаты от Демократической партии США лидируют в опросах о политических предпочтениях американцев на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает газета "Ю-Эс-Эй тудей" со ссылкой собственный опрос, проведенный совместно с Университетом Саффолк.

Опрос показал, что около половины респондентов в настоящее время готовы проголосовать за кандидата от демократов, а 39% - за республиканцев. Кроме того, примерно 10% потенциальных избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать.

Такой расклад, отмечает газета, позволит демократам получить контроль над Палатой представителей и даст им возможность инициировать расследования в Конгрессе и даже рассматривать возможность объявления импичмента президенту.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составил 40%, в то время как 56% опрошенных высказали неодобрение президенту. Среди них 19% заявили, что они "решительно одобряют" деятельность президента, а 44% сказали, что они ее "решительно не одобряют".

Опрос проводился 23-28 августа среди 1 тыс. американцев.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, ВЫБОРЫ, ОПРОС


Похожие новости


Алиев принял в Баку главу комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Нуньеса Женщину-мусульманку впервые изберут в Конгресс США - СМИ Конгресс США одобрит новые санкции против РФ в течение ближайших двух месяцев, считает глава сенатского комитета Коркер В Конгрессе США 9 мая пройдут слушания по ситуации в Азербайджане Шеф Пентагона опроверг сообщения, что перед ударом по Сирии убеждал Трампа получить одобрение у конгресса на акцию Производитель конопли взял на работу бывшего спикера Палаты представителей США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]