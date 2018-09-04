АЖД протестировало в местных условиях пассажирский локомотив французской Alstom

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) успешно протестировало пассажирский локомотив производства французской компании Alstom, говорится в сообщении общества.
Глава АЖД во вторник провел встречу со старшим вице-президентом Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегером.
В ходе встречи стороны обсудили текущее проектное планирование и поставку АЖД 50 локомотивов компании Alstom, их техническое обслуживание французской компанией на основе краткосрочной и долгосрочной стратегий, а также завершение проекта сигнализации в направлении Баку - Бёюк-Кесик.
Дж.Гурбанов сообщил, что на днях на железнодорожном участке Пута-Карадаг состоялся успешный тестовый пробег нового двухсистемного пассажирского локомотива со скоростью 159 км/ч.
«Использование данного локомотива позволит АЖД предоставлять услуги по пассажироперевозкам на уровне международных стандартов, и обеспечит более быструю и безопасную доставку пассажиров до места назначения», - отмечается в информации.
Д.Пфлегер, в свою очередь, сообщил, что региональный центр компании Alstom по Западной и Центральной Азии, Кавказу, Ирану и Ираку перенесен в Баку. По его словам, это будет способствовать укреплению деятельности компании в Азербайджане и привлечению большего внимания к проектам, связанным с АЖД.
«По итогам в ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между АЖД и Alstom», – отмечается в сообщении.
Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, еще 10 – при пассажирских перевозках.
Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.
Н.Аббасова
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