АЖД протестировало в местных условиях пассажирский локомотив французской Alstom

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) успешно протестировало пассажирский локомотив производства французской компании Alstom, говорится в сообщении общества.

Глава АЖД во вторник провел встречу со старшим вице-президентом Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегером.

В ходе встречи стороны обсудили текущее проектное планирование и поставку АЖД 50 локомотивов компании Alstom, их техническое обслуживание французской компанией на основе краткосрочной и долгосрочной стратегий, а также завершение проекта сигнализации в направлении Баку - Бёюк-Кесик.

Дж.Гурбанов сообщил, что на днях на железнодорожном участке Пута-Карадаг состоялся успешный тестовый пробег нового двухсистемного пассажирского локомотива со скоростью 159 км/ч.

«Использование данного локомотива позволит АЖД предоставлять услуги по пассажироперевозкам на уровне международных стандартов, и обеспечит более быструю и безопасную доставку пассажиров до места назначения», - отмечается в информации.

Д.Пфлегер, в свою очередь, сообщил, что региональный центр компании Alstom по Западной и Центральной Азии, Кавказу, Ирану и Ираку перенесен в Баку. По его словам, это будет способствовать укреплению деятельности компании в Азербайджане и привлечению большего внимания к проектам, связанным с АЖД.

«По итогам в ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между АЖД и Alstom», – отмечается в сообщении.

Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, еще 10 – при пассажирских перевозках.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

Н.Аббасова