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Транспорт и связь 04.09.2018 17:59

АЖД протестировало в местных условиях пассажирский локомотив французской Alstom

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) успешно протестировало пассажирский локомотив производства французской компании Alstom, говорится в сообщении общества.

Глава АЖД во вторник провел встречу со старшим вице-президентом Alstom в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегером.

В ходе встречи стороны обсудили текущее проектное планирование и поставку АЖД 50 локомотивов компании Alstom, их техническое обслуживание французской компанией на основе краткосрочной и долгосрочной стратегий, а также завершение проекта сигнализации в направлении Баку - Бёюк-Кесик.

Дж.Гурбанов сообщил, что на днях на железнодорожном участке Пута-Карадаг состоялся успешный тестовый пробег нового двухсистемного пассажирского локомотива со скоростью 159 км/ч.

«Использование данного локомотива позволит АЖД предоставлять услуги по пассажироперевозкам на уровне международных стандартов, и обеспечит более быструю и безопасную доставку пассажиров до места назначения», - отмечается в информации.

Д.Пфлегер, в свою очередь, сообщил, что региональный центр компании Alstom по Западной и Центральной Азии, Кавказу, Ирану и Ираку перенесен в Баку. По его словам, это будет способствовать укреплению деятельности компании в Азербайджане и привлечению большего внимания к проектам, связанным с АЖД.

«По итогам в ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между АЖД и Alstom», – отмечается в сообщении.

Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД закупит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, еще 10 – при пассажирских перевозках.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, ЛОКОМОТИВ, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]