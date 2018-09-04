ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шамкирском районе.

Автодорога Шамкир-Аббаслы-Нариманлы соединяет 8 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде