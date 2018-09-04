Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник выразил надежду на сохранение тихой обстановки в Идлибе в преддверии переговоров с представителями России, Турции и Ирана, а также с "малой группой" по Сирии.

"Я надеюсь, что ничего неожиданного не произойдет в Идлибе, и мы все верим в то, что политический процесс не должен становиться заложником чего-либо, в ином случае всегда будут существовать отговорки, которые кто-нибудь будет использовать, чтобы что-то отложить", - заявил С.де Мистура, выступая в Женеве, его слова приводят ближневосточные СМИ.

На 10-11 сентября у спецпосланника ООН запланированы переговоры с представителями Турции, России и Ирана. Затем в Женеве состоится его встреча с так называемой "малой группой" по Сирии (Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания, США).

С.де Мистура подтвердил, что 10-11 сентября планирует обсудить состав конституционной комиссии Сирии. По его словам, эти встречи будут "моментом истины" для политического процесса.

"Я не могу и не буду на данном этапе сегодня предполагать, насколько далеко зайдет прогресс 10 и 11 сентября, но я могу сказать следующее: это будет довольно важный момент истины", - заявил он.

Вместе с тем, спецпосланник генсека ООН согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны во избежание гуманитарной катастрофы.

Д.Трамп написал в Twitter, что "президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", а "россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии".