С экс-президента Армении Кочаряна взята подписка о невыезде

Специальная следственная служба Армении во вторник избрала меру пресечения в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна в виде подписки о невыезде.

"Следователь Специальной следственной службы избрал меру пресечения в качестве подписки о невыезде. Паспорт Р.Кочаряна находится в Специальной следственной службе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного органа.

В конце июля Специальная следственная служба Армении выдвинула против Р.Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя в связи с событиями 1 марта 2008 года.

Тогда при разгоне участников акции протестовавших против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".