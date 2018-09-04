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Дальнее зарубежье 04.09.2018 19:19

В Саудовской Аравии ввели тюремный срок за публикацию "подрывающего общественный порядок" контента в интернете

В Саудовской Аравии пользователей интернета, распространяющих "подрывающий общественный порядок" контент, отныне могут наказывать лишением свободы сроком до пяти лет и крупным штрафом, сообщает во вторник агентство "Блумберг".

"Публикация и распространение контента через социальные сети, который высмеивает, а также затрагивает и подрывает общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства", - говорится в сообщении саудовской прокуратуры, опубликованном в "Твиттере".

В нем отмечается, что максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф в размере трех миллионов риалов (примерно 800 тыс. долларов).

Агентство отмечает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман ас-Сауд принимает жесткие меры в отношении критиков правительства. Так, за последний год в Саудовской Аравии были арестованы десятки проповедников, представителей интеллигенции, бизнесменов и активистов.

Еще в сентябре 2017 года саудовские власти издали обращение к подданным страны, в котором призвали сообщать об активности соотечественников в социальных сетях, характер которой может считаться "террористическим".

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИНТЕРНЕТ, КОНТЕНТ, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]