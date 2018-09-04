В Саудовской Аравии пользователей интернета, распространяющих "подрывающий общественный порядок" контент, отныне могут наказывать лишением свободы сроком до пяти лет и крупным штрафом, сообщает во вторник агентство "Блумберг".
"Публикация и распространение контента через социальные сети, который высмеивает, а также затрагивает и подрывает общественный порядок, религиозные ценности и общественные устои, будут считаться преступлением в сфере киберпространства", - говорится в сообщении саудовской прокуратуры, опубликованном в "Твиттере".
В нем отмечается, что максимальное наказание за подобное правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф в размере трех миллионов риалов (примерно 800 тыс. долларов).
Агентство отмечает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман ас-Сауд принимает жесткие меры в отношении критиков правительства. Так, за последний год в Саудовской Аравии были арестованы десятки проповедников, представителей интеллигенции, бизнесменов и активистов.
Еще в сентябре 2017 года саудовские власти издали обращение к подданным страны, в котором призвали сообщать об активности соотечественников в социальных сетях, характер которой может считаться "террористическим".
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