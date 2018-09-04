Глава МИД Ирана надеется на освобождение Идлиба от террористов с минимальными потерями среди мирных граждан

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что сирийская армия вместе со своими союзниками сделает все, чтобы минимизировать потери среди мирного населения при проведении военной операции против террористов в сирийской провинции Идлиб.
"Мы пытаемся сделать так, чтобы изгнание террористов из Идлиба было осуществлено с наименьшими людскими потерями", - приводят иранские СМИ слова главы внешнеполитического ведомства страны.
"Ситуация в Идлибе сложная. Мы будем пытаться не допустить нанесения какого-либо вреда сирийскому народу и вместе с тем завершить процесс изгнания террористов", - добавил глава МИД Ирана.
Дж.Зариф отметил, что Иран будет продолжать переговоры с Россией, Турцией и Сирией, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Накануне президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Иран и Россию от наступательной операции, заявив, что она может привести к крупной "человеческой трагедии".
Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция, Россия и Иран. Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.
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