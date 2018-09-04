Министр обороны Турции обсудил со спецпредставителем США по Сирии деятельность курдов в Сирии

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром развитие ситуации в Сирии, сообщает во вторник газета "Дейли сабах".

Встреча прошла во вторник в Анкаре. На ней Х.Акар выразил Дж.Джеффри обеспокоенность Турции в связи с деятельностью в Сирии курдских отрядов народной самообороны, отмечает газета.

Накануне, выступая на пресс-конференции, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил важность визита Дж.Джеффри, бывшего послом США в Анкаре с 2008 по 2010 годы, в Турцию.

"Важно, чтобы он приехал в Турцию и обсудил с нами вопросы. Конечно, не только вопрос Идлиба, все наши мысли о Сирии - политические решения по Сирии, ее границы и территориальную целостность, гуманитарную помощь, оружии и поддержку, которую США предоставляют Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана", - сказал М.Чавушоглу.

Отряды народной самообороны (ОНС) - курдское военное формирование, летом 2016 года освободили Манбидж от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и с тех пор контролировали этот город.

Турция, которая считает ОНС террористической группировкой, неоднократно предпринимала попытки выбить курдов из Манбиджа и установить контроль над ним.

В июне 2018 года Турция договорилась с США о плане вывода из Манбиджа курдских ополченцев, была согласована соответствующая "дорожная карта".