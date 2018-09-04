Казахстанский тенге продолжает ставить антирекорды на KASE, аналитики ждут дальнейшего падения курса

Средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник снизился на 0,6% по сравнению с показателем предыдущего торгового дня - до 367,52 тенге/$1, свидетельствуют данные KASE.

Казахстанская валюта слабеет к доллару США пятый торговый день подряд. Последний раз курс был ниже отметки в 367 тенге/$1 более 2,5 лет назад - 2 февраля 2016 года.

В понедельник средневзвешенный курс опустился до 365,23 тенге/$1 - до этого курс на таком уровне был зафиксирован 12 февраля 2016 года.

По данным KASE, объем торгов долларом США во вторник резко вырос - до $197,75 млн с $84,3 млн в понедельник.

Главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов не удивлен продолжающимся снижением тенге к основным валютам.

"Тенге следует общемировой тенденции, где валюты сегмента emerging markets падают к доллару и евро с разной степенью интенсивности. В некоторых странах обстановка дошла почти до критического уровня. Например, в Аргентине и Турции, там снижение местных валют периодически выходит из-под контроля регуляторов", - отметил О.Богданов агентству "Интерфакс-Казахстан".

По его словам, в основе этих тенденций лежит рост ставки рефинансирования в США и доходностей по казначейским облигациям. В связи с этим увеличиваются риски для инвесторов на развивающихся рынках, поэтому они предпочитают сокращать там позиции в различных активах.

"В некоторых странах негатив усиливается политическими сложностями. Например, в России серьезное влияние на динамику рубля в последние недели оказывает санкционная тема, возможные санкции со стороны США к российским банкам. Понятно, что в таких условиях тенге будет следовать общему негативному для emerging markets тренду. Ближайшая цель для снижения к доллару - 370, далее 380 тенге/$1, потом все будет зависеть от того, перерастет ли уход инвесторов из emerging markets в полноценный кризис", - считает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что на данный момент тенге оценен достаточно адекватно с учетом нестабильной ситуации на развивающихся рынках.

"Снижение тенге может продолжаться достаточно долго, пока продолжается негативный новостной фон. Давят ситуация в Турции, отчасти в Аргентине и других странах Латинской Америки, антироссийские санкции, торговая война США и Китая и многое другое", - сказала Н.Мильчакова агентству.

"Не исключаем, что в течение пары месяцев тенге, если внешний негативный фон будет таким же и даже хуже, может упасть даже до 400 тенге/$1", - заключила она.

Официальный курс на 4 сентября - 365,23 тенге/$1.

В среду, 5 сентября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 367,52 тенге/$1.