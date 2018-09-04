Жозе Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов в Испании

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный тюремный срок условно, сообщает Mundo Deportivo.
55-летний португалец в письменной форме признал, что, будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.
Осенью прошлого года представители Ж.Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.
Теперь же, с учетом признательных показаний Ж.Моуринью и назначенного ему наказания, дело против португальца закрыто.
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