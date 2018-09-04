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Спорт 04.09.2018 19:39

Жозе Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов в Испании

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный тюремный срок условно, сообщает Mundo Deportivo.

55-летний португалец в письменной форме признал, что, будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.

Осенью прошлого года представители Ж.Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.

Теперь же, с учетом признательных показаний Ж.Моуринью и назначенного ему наказания, дело против португальца закрыто.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]