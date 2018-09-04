ФАС: санкции в отношении Google прогнозировать рано, потому что пока их не за что применять

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не видит оснований для каких-либо санкций в отношении Google, касающихся незаконной рекламы, так как пока не зафиксировала таких фактов.

"Говорить о том, какие санкции и по какой статье могут быть применены к компании, преждевременно, поскольку такой рекламы в службе не видели, и надеемся, что как таковой ее не будет", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

В ведомстве напомнили, что в компанию от имени ФАС было направлено "письмо с просьбой не совершать действия, нарушающие российское законодательство". "ФАС России рассчитывает, что компания услышит ведомство", - сказал представитель службы.

Ранее на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Роскомнадзор предупредил иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России.

"К примеру, множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, в создании препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан", - сказал замглавы Роскомнадзора.

Ранее с предостережением в Google обратилась прокуратура Центрального округа Москвы и ФАС, об этом сообщили представители ведомств на рабочем совещании членов комиссии по защите госсуверенитета.