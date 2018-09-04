Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 29° 7 Сен 21° 30°

ТЭК 04.09.2018 19:53

Цены замедлила подъем к вечеру, Brent - у $78,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем к вечеру во вторник, на ожиданиях, что другие страны ОПЕК+ компенсируют сокращение поставок нефти из Ирана, связанное с американскими санкциями.

Вместе с тем надвигающийся тропический шторм "Гордон" в Мексиканском заливе, который позднее во вторник, вероятно, достигнет побережья с ураганной силой ветра, поддерживает рост цен.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подорожали на $0,17 (0,22%) - до $78,32 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась выше $79,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,32 (0,46%) - до $70,12 за баррель.

В понедельник торги в США не проводились в связи с праздничным днем. По итогам августа WTI подорожала на 3,2%, Brent - на 4,3%, свидетельствуют данные FactSet.

Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом "Гордон". Так, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. Скорость ветра сейчас достигает 105 км/ч и может усилиться.

В ряде городов США на побережье Мексиканского залива, включая Новый Орлеан, объявлено штормовое предупреждение.

Экономический ущерб от шторма "Гордон" может составить до $500 млн, основной урон будет причинен не застрахованным активам, полагает аналитик Enki Research Чак Уотсон, специалист по оценке последствий стихийных бедствий.

Служба энергетической информации

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть повышаются, Brent у $77,3 за баррель Цены на нефть держатся у максимумов за несколько недель, Brent поднялась выше $76,5 за баррель Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $76,6 за баррель Нефть стабильна в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $76,2 за баррель Нефть стабильна после существенного недельного скачка, Brent торгуется на уровне $75,82 за баррель Brent подорожала до $74,73 за баррель на опасениях ограничения добычи в Северном море

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]