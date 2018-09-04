Цены замедлила подъем к вечеру, Brent - у $78,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем к вечеру во вторник, на ожиданиях, что другие страны ОПЕК+ компенсируют сокращение поставок нефти из Ирана, связанное с американскими санкциями.
Вместе с тем надвигающийся тропический шторм "Гордон" в Мексиканском заливе, который позднее во вторник, вероятно, достигнет побережья с ураганной силой ветра, поддерживает рост цен.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подорожали на $0,17 (0,22%) - до $78,32 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась выше $79,3 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,32 (0,46%) - до $70,12 за баррель.
В понедельник торги в США не проводились в связи с праздничным днем. По итогам августа WTI подорожала на 3,2%, Brent - на 4,3%, свидетельствуют данные FactSet.
Участники нефтяного рынка опасаются перебоев в нефтедобыче в США в связи с надвигающимся штормом "Гордон". Так, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе из-за непогоды. Скорость ветра сейчас достигает 105 км/ч и может усилиться.
В ряде городов США на побережье Мексиканского залива, включая Новый Орлеан, объявлено штормовое предупреждение.
Экономический ущерб от шторма "Гордон" может составить до $500 млн, основной урон будет причинен не застрахованным активам, полагает аналитик Enki Research Чак Уотсон, специалист по оценке последствий стихийных бедствий.
Служба энергетической информации
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