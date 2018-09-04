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Дальнее зарубежье 04.09.2018 20:03

Трамп проведет заседание СБ ООН по "важному региональному вопросу" в конце сентября - постпредство США

Президент США Дональд Трамп намерен лично провести заседание Совбеза ООН в рамках поездки на Генассамблею ООН в конце сентября, сообщает постпредство США при ООН со ссылкой на главу представительства Никки Хейли.

"Постпред Хейли объявила, что президент Трамп намерен провести встречу на высоком уровне глав государств и глав правительств по глобальному вызову, и председательствовать на заседании Совета Безопасности по важному региональному вопросу, когда он посетит Нью-Йорк на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября", - говорится в сообщении постпредства.

Также президент США намерен провести встречу на высоком уровне, касающуюся "глобального вызова", отметили в постпредстве США при ООН.

Более подробно о выступлении Д.Трампа Н.Хейли расскажет на пресс-конференции во вторник.

Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назначено на 18 сентября. Общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. В 2017 году Д.Трамп впервые выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи.

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Тэги: США, ООН, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]