В Тбилиси прогнозируют рост числа приезжающих в Грузию иностранцев в 2018 году до 8,5 млн человек

Грузию в январе-августе 2018 года посетили 5 млн 859,9 тыс. иностранных визитеров, что на 12,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на брифинге во вторник.

"Среди них число туристов, или тех, кто провел в Грузии сутки и больше, выросло на 19,3% - до 3 млн 235,8 тыс. человек (55,2% общего количества визитеров)", - сказал Г.Чоговадзе.

При этом он отметил, что за восемь месяцев текущего года больше всего визитеров прибыло из Азербайджана (рост на 11%), России (рост на 22%), Армении (рост на 0,3%) и Турции (рост на 21,1%).

Позитивная тенденция роста числа гостей сохраняется и из других стран, в частности, из Евросоюза - Эстонии, Нидерландов, Румынии, Бельгии, Германии, Чехии, Испании, Великобритании, особый рост визитеров зафиксирован из Южной Кореи, Китая, Белоруссии, Кувейта и Израиля.

"Ожидается, что до конца текущего года количество иностранных визитеров возрастет до 8,5 млн человек, а доходы от посещения ими страны превысят $3 млрд", - заявил глава Национальной администрации туризма.

Грузия, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2017 году посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев - на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).