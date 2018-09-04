Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 29° 7 Сен 21° 30°

Транспорт и связь 04.09.2018 20:28

Группа "Аэрофлот" готова трудоустроить 120 иностранных пилотов

Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили квоты на трудоустройство 120 иностранных командиров воздушных судов (КВС), свидетельствуют материалы Росавиации.

Так, премиальный перевозчик группы "Аэрофлот - российские авиалинии" запросил квоты на 30 КВС, "Россия" - на 40, "Победа" - на 50 командиров.

Авиакомпании РФ получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. В этом году Росавиация объявила о сборе заявок с 17 по 31 августа, нераспределенная численность иностранцев для замещения должности КВС при этом составляла 377 человек.

По состоянию на вторник, согласно сообщению ведомства, нераспределенная квота составляет уже 167 человек. Кроме "Аэрофлота" заявки подали: авиакомпания "ЮТэйр" (на 30 человек), "ЮТэйр - вертолетные услуги" (5 человек), Red Wings (10 человек), "Азимут" (10 человек), грузовые AirBridgeCargo (30 человек) и "Авиакон Цитотранс" (5 человек).

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат. Несмотря на увеличение зарплатного фонда и введение бонусов, дефицит КВС крупнейшие авиакомпании России констатируют и сейчас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОФЛОТ, ПИЛОТЫ, ИНОСТРАНЦЫ


Похожие новости


Группа "Аэрофлот" сможет чаще летать в Дубай, Прагу и города Франции Аэрофлот поменял расписание рейсов в Китай из-за штормового предупреждения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]