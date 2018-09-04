Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили квоты на трудоустройство 120 иностранных командиров воздушных судов (КВС), свидетельствуют материалы Росавиации.

Так, премиальный перевозчик группы "Аэрофлот - российские авиалинии" запросил квоты на 30 КВС, "Россия" - на 40, "Победа" - на 50 командиров.

Авиакомпании РФ получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. В этом году Росавиация объявила о сборе заявок с 17 по 31 августа, нераспределенная численность иностранцев для замещения должности КВС при этом составляла 377 человек.

По состоянию на вторник, согласно сообщению ведомства, нераспределенная квота составляет уже 167 человек. Кроме "Аэрофлота" заявки подали: авиакомпания "ЮТэйр" (на 30 человек), "ЮТэйр - вертолетные услуги" (5 человек), Red Wings (10 человек), "Азимут" (10 человек), грузовые AirBridgeCargo (30 человек) и "Авиакон Цитотранс" (5 человек).

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат. Несмотря на увеличение зарплатного фонда и введение бонусов, дефицит КВС крупнейшие авиакомпании России констатируют и сейчас.