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Дальнее зарубежье 04.09.2018 20:26

У террористов в Сирии есть натовское оружие, поставленное по отработанным каналам через третьи страны - МИД РФ

Террористы в Сирии применяют оружие, произведённое в странах НАТО, получая его через третьи страны, заявляют в МИД РФ.

"Мы постоянно фиксируем появление у террористов оружия, произведённого, в том числе странами НАТО", - сказал заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владислав Антонюк, выступая во вторник на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.

"В частности, используется схема, когда формально оружие поставляется в соседние с Сирией государства или в третьи страны, которые могут предоставлять сертификаты конечного пользователя, подтверждающие, что оружие будет использоваться только в этой стране... Несмотря на взятое обязательство, далее оно переправляется по отработанным каналам в Сирию, антиправительственным группировкам, включая тех же террористов", - пояснил он.

По словам В.Антонюка, первоначальные поставщики вооружений "закрывают на это глаза".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]