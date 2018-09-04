У террористов в Сирии есть натовское оружие, поставленное по отработанным каналам через третьи страны - МИД РФ

Террористы в Сирии применяют оружие, произведённое в странах НАТО, получая его через третьи страны, заявляют в МИД РФ.
"Мы постоянно фиксируем появление у террористов оружия, произведённого, в том числе странами НАТО", - сказал заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владислав Антонюк, выступая во вторник на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.
"В частности, используется схема, когда формально оружие поставляется в соседние с Сирией государства или в третьи страны, которые могут предоставлять сертификаты конечного пользователя, подтверждающие, что оружие будет использоваться только в этой стране... Несмотря на взятое обязательство, далее оно переправляется по отработанным каналам в Сирию, антиправительственным группировкам, включая тех же террористов", - пояснил он.
По словам В.Антонюка, первоначальные поставщики вооружений "закрывают на это глаза".
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