Более 2 тыс. военнослужащих привлечены к проверке боевой готовности военной базы ЮВО в Армении

Проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа в Армении началась в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Соединение в полном составе совершило марш на полигоны "Камхуд" и "Алагяз", где в течение недели пройдет оценка боеготовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.

В ходе учений военнослужащие отрабатывают нормативы по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Всего к проверке привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ротных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября в дневное и ночное время суток под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.