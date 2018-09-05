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Внешняя политика 05.09.2018 09:22

Трамп выдвинул Литценбергера на должность посла США в Азербайджане

Президент США Дональд Трамп предложил Эрла Литценбергера (Earle D.Litzenberger) на должность американского посла в Азербайджане, отмечается в сообщении Белого дома.

В сообщении отмечается, что Э.Литценбергер - карьерный дипломат, который в настоящее время занимает пост старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепартаменте.

Э.Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком фонде Маршалла; заместителя начальника миссии США в НАТО; заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане; заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии; заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане.

Он владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.

Предыдущий посол США в Азербайджане Роберт Секута завершил дипмиссию в марте 2018 года.

А.Азизов

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Тэги: США, ПОСОЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]