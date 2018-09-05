Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 сентября ЦБА установил на уровне 1,9712 манат/1EUR (4 сентября - 1,9727 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 сентября сохранил 0,025 манат/1RUB.
А.Азизов
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