Азербайджан увеличил с 5 сентября до 30% импортную пошлину на ввоз картофеля

Кабинет министров Азербайджана утвердил увеличение с 5 сентября 2018 года импортный таможенной пошлины на ввоз в страну картофеля с 15% до 30% от таможенной стоимости товара.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду в официальной печати. Инициаторами данного постановления являются министерства сельского хозяйства, финансов, экономики и Государственный таможенный комитет.
Согласно постановлению, с 5 сентября импорт товаров по товарному коду 0701 90 500 0 (молодой картофель, с 1 января по 30 июня) и 0701 90 900 0 (прочий) облагается по ставке в 30%.
Данная пошлина действительна до 31 октября 2018 года.
А.Азизов
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