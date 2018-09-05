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АПК 05.09.2018 09:43

Азербайджан увеличил с 5 сентября до 30% импортную пошлину на ввоз картофеля

Кабинет министров Азербайджана утвердил увеличение с 5 сентября 2018 года импортный таможенной пошлины на ввоз в страну картофеля с 15% до 30% от таможенной стоимости товара.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду в официальной печати. Инициаторами данного постановления являются министерства сельского хозяйства, финансов, экономики и Государственный таможенный комитет.

Согласно постановлению, с 5 сентября импорт товаров по товарному коду 0701 90 500 0 (молодой картофель, с 1 января по 30 июня) и 0701 90 900 0 (прочий) облагается по ставке в 30%.

Данная пошлина действительна до 31 октября 2018 года.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРТОФЕЛЬ, ИМПОРТ, СТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]