Азербайджан увеличил с 5 сентября до 30% импортную пошлину на ввоз картофеля

Кабинет министров Азербайджана утвердил увеличение с 5 сентября 2018 года импортный таможенной пошлины на ввоз в страну картофеля с 15% до 30% от таможенной стоимости товара.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду в официальной печати. Инициаторами данного постановления являются министерства сельского хозяйства, финансов, экономики и Государственный таможенный комитет.

Согласно постановлению, с 5 сентября импорт товаров по товарному коду 0701 90 500 0 (молодой картофель, с 1 января по 30 июня) и 0701 90 900 0 (прочий) облагается по ставке в 30%.

Данная пошлина действительна до 31 октября 2018 года.

А.Азизов