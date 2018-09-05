На встрече первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем было оговорено создание совместно с другими странами межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе", сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
"Контактная группа (для борьбы с оргпреступностью – ИФ) будет создана между 4 странами – Украиной, Турцией, Азербайджаном, Грузией", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.
Во время двусторонних переговоров стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.
"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - заявил В.Аброськин.
Кроме того было договорено, что уже в октябре 2018 группа украинских полицейских поедет на обучение в Турцию.
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