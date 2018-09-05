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СНГ 05.09.2018 10:05

Узбекистан в ноябре проведет международную конференцию о роли женщин в развитии демократии - вице-премьер

В Узбекистане в ноябре состоится международная конференция, на которой обсудят значимость женщин в демократической модернизации страны, сообщила вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева на региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" в среду в Астане.

"В ноябре этого года мы планируем провести международную конференцию на тему "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика". Приглашаем всех присутствующих принять участие в предстоящем мероприятии", - сказала Т.Нарбаева.

Она выразила уверенность, что общими усилиями участникам конференции удастся "выработать рекомендации по укреплению роли женщин в процессах модернизации и обновления страны, которые будут востребованы не только в условиях Узбекистана, но и других государствах, в том числе в Афганистане".

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, ДЕМОКРАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]