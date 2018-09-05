Узбекистан в ноябре проведет международную конференцию о роли женщин в развитии демократии - вице-премьер

В Узбекистане в ноябре состоится международная конференция, на которой обсудят значимость женщин в демократической модернизации страны, сообщила вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева на региональной конференции "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" в среду в Астане.

"В ноябре этого года мы планируем провести международную конференцию на тему "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика". Приглашаем всех присутствующих принять участие в предстоящем мероприятии", - сказала Т.Нарбаева.

Она выразила уверенность, что общими усилиями участникам конференции удастся "выработать рекомендации по укреплению роли женщин в процессах модернизации и обновления страны, которые будут востребованы не только в условиях Узбекистана, но и других государствах, в том числе в Афганистане".