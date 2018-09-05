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Дальнее зарубежье 05.09.2018 10:27

Власти эвакуируют пассажиров из японского аэропорта Кансай из-за наводнения, вызванного тайфуном

К эвакуации пассажиров из аэропорта Кансай, расположенного на искусственном острове вблизи крупного японского города Осаки, приступили местные власти.

Аэропорт был закрыт в связи с самым сильным за последние 25 лет тайфуном "Джеба", обрушившимся на Японию. Вылета отмененных 400 рейсов ожидали около 3 тыс. пассажиров, сообщают местные СМИ.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта заливаются высокими волнами, к эвакуации людей из терминалов воздушной гавани привлечены катера и паромы, поскольку танкер водоизмещением 2,5 тыс. тонн был вынесен сильным ветром на соединяющий аэропорт с материком мост и повредил его.

По состоянию на утро среды в результате стихийного бедствия погибли, по заявлению генсека кабинета министров страны Есихидэ Суга, не менее 10 человек, 300 числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ написал в своем официальном твиттере, что правительство принимает меры к восстановлению работы аэропорта. По его словам, около 2,5 млн зданий и строений лишились из-за тайфуна электроснабжения, к утру среды удалось восстановить подачу электроэнергии только половине из них.

По сообщениям СМИ, власти рекомендовали эвакуироваться 1,2 млн жителям опасного района, 16 тыс. из них провели прошедшую ночь в убежищах.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, АЭРОПОРТ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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