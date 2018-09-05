Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 29° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.09.2018 10:48

200 лет может потребоваться для разминирования демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, отмечают в Сеуле

На полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей КНД и Южную Корею, может уйти около 200 лет, приводит в среду мнение представителя армии Южной Кореи южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс.

Эти расчеты могут быть реализуемы в том случае, если в районе демилитаризованной зоны будут работать все 11 южнокорейских инженерных батальонов, отмечается в сообщении.

Представитель южнокорейской армии также заявил о необходимости создания специального ведомства в структуре Вооруженных сил страны для подготовки к работам, совместно с КНДР, по поиску и извлечению останков солдат, погибших в годы Корейской войны, а также к реализации других проектов, договоренности по которым достигли руководители Южной Кореи и КНДР в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СРОКИ


Похожие новости


Необходимость межкорейского саммита стала еще более насущной на фоне трений между КНДР и США - представитель президента Республики Корея В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны Первые 89 граждан Южной Кореи выехали в КНДР для встречи с родственниками Межкорейский саммит в Пхеньяне станет важным шагом в решении вопроса о мирном договоре - президент Южной Кореи Южной Корея и КНДР обсуждают подготовку третьего межкорейского саммита Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]