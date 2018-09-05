200 лет может потребоваться для разминирования демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, отмечают в Сеуле

На полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей КНД и Южную Корею, может уйти около 200 лет, приводит в среду мнение представителя армии Южной Кореи южнокорейская телерадиостанция Кей-Би-Эс.

Эти расчеты могут быть реализуемы в том случае, если в районе демилитаризованной зоны будут работать все 11 южнокорейских инженерных батальонов, отмечается в сообщении.

Представитель южнокорейской армии также заявил о необходимости создания специального ведомства в структуре Вооруженных сил страны для подготовки к работам, совместно с КНДР, по поиску и извлечению останков солдат, погибших в годы Корейской войны, а также к реализации других проектов, договоренности по которым достигли руководители Южной Кореи и КНДР в апреле.