За санкции США против России вынуждены расплачиваться немцы - германская газета

Немецкий бизнес серьезно обеспокоен обсуждением в США новых санкций в отношении России, пишет германская газета Handelsblatt.
Она отмечает, что такого же мнения придерживаются и германские политики.
"Недоумение и настороженность здешних политиков весьма велики. Ведь американские санкционные законы бьют как по врагам, так и по друзьям", - говорится в публикации.
Издание пишет: "Никогда ранее США не использовали свою экономическую мощь так агрессивно и эгоистично, как теперь. Американцам уже недостаточно запрещать своим собственным компаниям определенные торговые связи. Они хотят заставить также европейские компании придерживаться их линии поведения. США устраивают торговые блокады и заставляют немцев за это расплачиваться - такова оценка немецких дипломатов".
В ближайшие недели в Вашингтоне должно начаться обсуждение новых санкционных планов. Особенно внимательно здешние экономисты следят за "Актом по защите американской безопасности от агрессии Кремля" - законопроектом, внесенным несколькими сенаторами от Республиканской и Демократической партий, который нацелен, прежде всего, на российский финансовый сектор , говорится в публикации.
В своем стремлении "наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы 2016 года сенаторы устроили настоящую гонку в разработке санкций", говорится в статье. Ко всему этому "добавляются торговые штрафы из-за нарушений эмбарго на поставку товаров в Северную Корею и за попытку отравления бывшего агента в Великобритании".
Издание отмечает, что особенную тревогу вызывают планы ввести ограничения в отношении компаний, работающих над трубопроводом "Северный поток - 2", в реализацию которого уже вложены миллиардные средства.
"Экономисты отмечают, что уступать позиции под угрозой введения санкций против газопровода нельзя", - подчеркивает Handelsblatt.
Газета констатирует: "С точки зрения германского федерального правительства все это - чудовищная мешанина, да к тому еще и неэффективная. Санкционная политика работает только в том случае, когда она имеет ясные цели, считают в министерстве иностранных дел. Только желание наказать ни к чему не приводит".
"Но у федерального правительства нет средств, чтобы подвигнуть американцев к изменению курса", - считает автор статьи.
Немецкий бизнес серьезно обеспокоен обсуждением в США новых санкций в отношении России. Особенную тревогу вызывают планы ввести ограничения в отношении компаний, работающих над трубопроводом "Северный поток - 2". Немецкий бизнес называет предложенные в отношении России меры чудовищной мешаниной, а экономисты отмечают, что уступать позиции под угрозой введения санкций против газопровода нельзя, пишет Handelsblatt.
Недоумение и настороженность здешних политиков весьма велики. Ведь американские санкционные законы бьют как по врагам, так и по друзьям. Никогда ранее США не использовали свою экономическую мощь так агрессивно и эгоистично, как теперь. Американцам уже недостаточно запрещать своим собственным компаниям определенные торговые связи. Они хотят и европейские компании заставить придерживаться их линии поведения.
США устраивают торговые блокады и заставляют немцев за это расплачиваться - такова оценка немецких дипломатов.
Особенную тревогу вызывают планы ввести ограничения в отношении компаний, работающих над трубопроводом "Северный поток - 2"
Немецкий бизнес называет предложенные в отношении России меры чудовищной мешаниной, а экономисты отмечают, что уступать позиции под угрозой введения санкций против газопровода нельзя
В ближайшие недели в Вашингтоне должно начаться обсуждение новых санкционных планов. Особенно внимательно здешние экономисты следят за "Актом по защите американской безопасности от агрессии Кремля", совместно внесенным несколькими сенаторами от Республиканской и Демократической партий. Он нацелен прежде всего на российский финансовый сектор.
Республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) называет этот акт "санкционным законом из ада". Помимо этого конгресс обсуждает некий "Закон о защите выборов от угроз с помощью красных линий". В своем стремлении наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы 2016 года сенаторы устроили настоящую гонку в разработке санкций. Ко всему этому добавляются торговые штрафы из-за нарушений эмбарго на поставку товаров в Северную Корею и за попытку отравления бывшего агента в Великобритании.
С точки зрения федерального правительства все это - чудовищная мешанина, да к тому еще и неэффективная. Санкционная политика работает только в том случае, когда она имеет ясные цели, считают в министерстве иностранных дел. Только желание наказать ни к чему не приводит. Но у федерального правительства нет средств, чтобы подвигнуть американцев к изменению курса.
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