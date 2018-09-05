Министр экономики КНДР может возглавить северокорейскую делегацию на ВЭФ - глава Приморья

Десять человек войдут в состав северокорейской делегации на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), по предварительным данным, ее возглавит министр экономики КНДР.

"Есть состав (делегации КНДР - ИФ), пока мы не знаем, кто ее возглавит. Пока написано - министр экономики. Будет 10 человек", - сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду журналистам во Владивостоке.

ВЭФ в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Ранее сообщалось, что в программу включены около 70 деловых мероприятий, в том числе, панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. В рамках деловой программы ВЭФ будут обсуждаться вопросы защиты прав инвесторов, создания специального административного района (САР) на острове Русский, развития транспортных коридоров и другие.