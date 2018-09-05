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Дальнее зарубежье 05.09.2018 11:14

Министр экономики КНДР может возглавить северокорейскую делегацию на ВЭФ - глава Приморья

Десять человек войдут в состав северокорейской делегации на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), по предварительным данным, ее возглавит министр экономики КНДР.

"Есть состав (делегации КНДР - ИФ), пока мы не знаем, кто ее возглавит. Пока написано - министр экономики. Будет 10 человек", - сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду журналистам во Владивостоке.

ВЭФ в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Ранее сообщалось, что в программу включены около 70 деловых мероприятий, в том числе, панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. В рамках деловой программы ВЭФ будут обсуждаться вопросы защиты прав инвесторов, создания специального административного района (САР) на острове Русский, развития транспортных коридоров и другие.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ВЭФ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]